Ізраїльський політик закликав євреїв виїжджати з Франції на історичну батьківщину

У Франції планується конференція з Близького Сходу, проти якої виступив Ізраїль.

Ліберман закликав євреїв переїжджати з Франції в Німеччину

Міністр оборони Ізраїлю , лідер партії російськомовних громадян "Наш дім – Ізраїль" Авігдор Ліберман закликав євреїв їхати з Франції.

"Мабуть, настав час сказати євреям у Франції: "Це не ваша країна, це не ваша земля, їдьте з Франції і приїжджайте в Ізраїль", - заявив Ліберман на зборах партії "Наш дім - Ізраїль", повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на The Jerusalem Post.

Таку заяву ізраїльський політик зробив у зв'язку з призначеною на 15 січня 2017 року міжнародною конференцією по миру на Близькому Сході, яка проходитиме у Франції. Франція як раз є ініціатором конференції, взяти участь у якій планують близько 70 держав і міжнародних організацій. Ізраїль виступив проти і відмовився брати участь у заході. Ліберман вважає, що виїзд євреїв з Франції - "єдина відповідь на цю змову", а конференція - "трибунал проти держави Ізраїль" і "сучасна справа Дрейфуса".

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана за "антиізраїльске" голосування України в Раді безпеки ООН. Глава українського уряду переніс офіційний візит в Тель-Авів на невизначений термін.

За даними ізраїльських ЗМІ Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.

Справа Дрейфуса — судовий процес у грудні 1894 у Франції і викликаний ним соціальний конфлікт (1896-1906) у справі про шпигунство на користь Німецької імперії офіцера французького генерального штабу, єврея родом з Ельзасу (на той момент території Німеччини) капітана Альфреда Дрейфуса (1859-1935), розжалуваного військовим судом і засудженого на довічне заслання за допомогою фальшивих документів і на хвилі сильних антисемітських настроїв у суспільстві.