Ізраїль завдав ракетного удару по Сирії

Удари нанесені по району авіабази, яку використовують елітні підрозділи Республіканської гвардії Асада.

Ізраїль наніс ракетний удар по передмістю Дамаска theguardian.com

Командування сирійської армії заявило про те, що Ізраїль обстріляв військовий аеродром в передмісті Дамаска.



Вибухи були чутні в столиці Сирії, а жителі одного з передмість побачили великий стовп диму, який йшов в районі військового аеропорту "Мезза", передає Reuters.



Сирійські урядові ЗМІ заявили, що ракети були випущені з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю відразу після півночі, і вдарили по району авіабази, яку використовують елітні підрозділи Республіканської гвардії президента Башара Асада.

Раніше повідомлялося, що боротьба між сирійською армією і повстанцями триває Дамаскунезважаючи на те, що в Сирії набув чинності режим припинення вогню 30 грудня 2016.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

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