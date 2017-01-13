Ізраїль завдав ракетного удару по Сирії

Удари нанесені по району авіабази, яку використовують елітні підрозділи Республіканської гвардії Асада.
Командування сирійської армії заявило про те, що Ізраїль обстріляв військовий аеродром в передмісті Дамаска.
Вибухи були чутні в столиці Сирії, а жителі одного з передмість побачили великий стовп диму, який йшов в районі військового аеропорту "Мезза", передає Reuters.
Сирійські урядові ЗМІ заявили, що ракети були випущені з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю відразу після півночі, і вдарили по району авіабази, яку використовують елітні підрозділи Республіканської гвардії президента Башара Асада.
Раніше повідомлялося, що боротьба між сирійською армією і повстанцями триває Дамаскунезважаючи на те, що в Сирії набув чинності режим припинення вогню 30 грудня 2016.
Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".DT.UA