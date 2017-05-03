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Ізраїль переживає з приводу співпраці Росії з Іраном

3 травня в 08:52

Нетаньяху додав, що в Сирії залишаються десятки тонн хімічної зброї.

Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху каже, що не можна допустити зміцнення Ірану в Сирії
kp.ru
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив свою стурбованість з приводу співпраці Росії з Іраном. Нетаньяху зазначив, що Ізраїль підтримує боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава", але не ціною зміцнення Ірану в Сирії.

Прем'єр додав, що підозрює Іран у використанні Сирії, як плацдарму для дестабілізації Ізраїлю. Крім того, Нетаньяху зазначив, що в Сирії досі залишаються десятки тонн хімічної зброї.

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Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 12 квітня Росія у черговий раз ветировала проект резолюції з розслідування хімічної атаки в Сирії.

Нагадаємо, 7 квітня з кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

Світові лідери підтримали дії США, їх засудили лише Росія, Іран і Північна Корея.

Перед цим Франція ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з застосуванням хімічної зброї в Сирії, але проект резолюції був у черговий раз заблокований Росією.

Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: ТАСС
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Теги Сирія Іран Росія Ізраїль
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