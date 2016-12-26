Ізраїль не припинить будівництво поселень на західному березі річки Йордан – міністр

Міністр освіти та діаспори Ізраїлю заявив, що резолюція РБ ООН опиниться на смітнику історії.
"Жоден народ не може бути названий загарбником у своїй власній країні... Уже найближчим часом ми зробимо кроки для поширення юрисдикції Ізраїлю на Маале-Адумім та інші області Юдеї та Самарії", – заявив міністр у неділю, 25 грудня.
Нафталі Беннетт є головою правою національно-релігійної партії "Байт Єхуді" ("Єврейський дім"), передає Deutsche Welle.
Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.
Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.
Тим часом, у МЗС України висловили сподівання, що голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН не вплине на відносини Києва й Тель-Авіва.Deutsche Welle (Русская редакция)