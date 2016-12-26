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Ізраїль не припинить будівництво поселень на західному березі річки Йордан – міністр

26 грудня в 03:06

Міністр освіти та діаспори Ізраїлю заявив, що резолюція РБ ООН опиниться на смітнику історії.

Западный берег реки Иордан
Ізраїльський міністр запевнив, що єврейських поселень на західному березі річки Йордан буде ще більше
Міністр освіти та діаспори Ізраїлю Нафталі Беннетт закликав у відповідь на резолюцію Ради Безпеки ООН активізувати будівництво єврейських поселень на західному березі річки Йордан.

"Жоден народ не може бути названий загарбником у своїй власній країні... Уже найближчим часом ми зробимо кроки для поширення юрисдикції Ізраїлю на Маале-Адумім та інші області Юдеї та Самарії", – заявив міністр у неділю, 25 грудня.

Нафталі Беннетт є головою правою національно-релігійної партії "Байт Єхуді" ("Єврейський дім"), передає Deutsche Welle.

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Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.

Тим часом, у МЗС України висловили сподівання, що голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН не вплине на відносини Києва й Тель-Авіва.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Ізраїль ООН резолюція Палестина
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