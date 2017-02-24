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Ізраїль назвав співробітників Human Rights Watch пропагандистами і відмовив їм у візах

24 лютого в 11:42

Організація засудила дії влади Ізраїлю.

лого Human rights watch
Ізраїль розкритикував Human Rights Watch
Ізраїль відмовив співробітникам міжнародної організації Human Rights Watch у робочих візах, назвавши їх "пропагандистами" позицій Палестини. У звіті міжнародної організації сказано, що Ізраїль звинуватив Human Rights у "ворожій та антиізраїльській риториці".

В організації засудили рішення країни і попередили, що така поведінка має стривожити всіх, хто переживає про права людини. У свою чергу влада Ізраїлю вважає, що за ширмою підтримки прав людини ховається пропалестинская пропаганда.

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Раніше повідомлялося, що муніципалітет Єрусалима знову заявив про наміри створити близько 600 нових поселень в окупованому Східному Єрусалимі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ізраїль пропаганда організація Палестина
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