Ізраїль назвав паризький саміт "непотрібним"

"Організація визволення Палестини", в свою чергу, привітала заклик паризького саміту до подолання конфлікту за принципом "двох держав".

У Тель-Авіві ще раз продемонстрували зневагу до паризького саміту http://ieshua.org/

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувалоз мирного врегулювання на Близькому Сході, що відкрився 15 січня в Парижі, назвавши його "непотрібним" і таким, що віддаляє перспективу досягнення миру.

"Міжнародні конференції та резолюції ООН тільки віддаляють мир, оскільки вони заохочують палестинців продовжувати відмовлятися від прямих переговорів з Ізраїлем", цитує українська редакція Deutsche Welle заяву ізраїльського МЗС.

У свою чергу, "Організація визволення Палестини" вітала заклик паризького саміту до подолання конфлікту за принципом "двох держав". В ОВП відзначили, що учасники паризької конференції заявили про необхідність припинення створення ізраїльських поселень на окупованій території.

ОВП також закликала Францію визнати державу Палестина в межах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі.

Напередодні представники більш ніж 70 держав закликали Ізраїль та Палестинську національну автономію активізувати роботу над мирним врегулюванням на Близькому Сході.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав паризьку конференцію марною, і дав зрозуміти, що Тель-Авів не збирається брати до уваги її результати.