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Ізраїль назвав паризький саміт "непотрібним"

16 січня в 09:36

"Організація визволення Палестини", в свою чергу, привітала заклик паризького саміту до подолання конфлікту за принципом "двох держав".

Израиль
У Тель-Авіві ще раз продемонстрували зневагу до паризького саміту
http://ieshua.org/
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало саміт з мирного врегулювання на Близькому Сході, що відкрився 15 січня в Парижі, назвавши його "непотрібним" і таким, що віддаляє перспективу досягнення миру.

"Міжнародні конференції та резолюції ООН тільки віддаляють мир, оскільки вони заохочують палестинців продовжувати відмовлятися від прямих переговорів з Ізраїлем", цитує українська редакція Deutsche Welle заяву ізраїльського МЗС.

У свою чергу, "Організація визволення Палестини" вітала заклик паризького саміту до подолання конфлікту за принципом "двох держав". В ОВП відзначили, що учасники паризької конференції заявили про необхідність припинення створення ізраїльських поселень на окупованій території.

ОВП також закликала Францію визнати державу Палестина в межах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі.

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Напередодні представники більш ніж 70 держав закликали Ізраїль та Палестинську національну автономію активізувати роботу над мирним врегулюванням на Близькому Сході.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав паризьку конференцію марною, і дав зрозуміти, що Тель-Авів не збирається брати до уваги її результати.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги Ізраїль Палестина конфлікт
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