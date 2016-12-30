Ізраїль намагається винести користь зі своєї дипломатичної поразки в ООН – оглядач

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Тель-Авів пов'язує з адміністрацією Трампа надії на "перезавантаження" американо-ізраїльських відносин.

Різка реакція Ізраїлю на резолюцію ООН може переслідувати кілька цілей http://ieshua.org/

Різка реакція ізраїльської сторони на голосування Ради безпеки ООН по резолюції із закликом припинити створення поселень на окупованих палестинських територіях адресована ізраїльським виборцям, впливовій єврейській діаспорі та адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Володимир Кравченко. На його думку, таким чином Тель-Авів намагається обернути свою дипломатичну поразку в ООН на виграш.

"Реакція Б.Нетаньяху, можливо, і видається надмірно емоційною, балансує на межі істерики, однак вона багато в чому розрахована на внутрішнього споживача — ізраїльських виборців "Лікуд" і "Наш дім — Ізраїль". Вона розрахована на впливову ізраїльську діаспору. І, звичайно ж, — на адміністрацію новообраного американського президента Дональда Трампа, з яким правляча коаліція пов'язує сподівання на "перезавантаження" американо-ізраїльських відносин, неабияк зіпсованих особистою неприязню Біньяміна Нетаньяху до Барака Обами", - пише він.

Автор вказує, що складні особисті стосунки між лідерами двох країн все ж не вплинули на фінансову допомогу США для Ізраїлю і розширення співробітництва між ізраїльськими та американськими спецслужбами.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

Раніше Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв не допустити зневажливого ставлення до Ізраїлю і закликав Тель-Авів дочекатися його інавгурації.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".