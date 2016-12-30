Ізраїль намагається винести користь зі своєї дипломатичної поразки в ООН – оглядач

Тель-Авів пов'язує з адміністрацією Трампа надії на "перезавантаження" американо-ізраїльських відносин.
Про це у своїй статті для DT.UA пише Володимир Кравченко. На його думку, таким чином Тель-Авів намагається обернути свою дипломатичну поразку в ООН на виграш.
"Реакція Б.Нетаньяху, можливо, і видається надмірно емоційною, балансує на межі істерики, однак вона багато в чому розрахована на внутрішнього споживача — ізраїльських виборців "Лікуд" і "Наш дім — Ізраїль". Вона розрахована на впливову ізраїльську діаспору. І, звичайно ж, — на адміністрацію новообраного американського президента Дональда Трампа, з яким правляча коаліція пов'язує сподівання на "перезавантаження" американо-ізраїльських відносин, неабияк зіпсованих особистою неприязню Біньяміна Нетаньяху до Барака Обами", - пише він.
Автор вказує, що складні особисті стосунки між лідерами двох країн все ж не вплинули на фінансову допомогу США для Ізраїлю і розширення співробітництва між ізраїльськими та американськими спецслужбами.
Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.
Раніше Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв не допустити зневажливого ставлення до Ізраїлю і закликав Тель-Авів дочекатися його інавгурації.
Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA