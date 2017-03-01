Із списку країн міграційного указу Трампа виключать Ірак – AP

В Білому домі хочуть прибрати з міграційної заборони Ірак, оскільки він є головним союзником США проти ІДІЛ.

Громадянам Іраку скасують заборону на в'їзд в США Flickr/John Sonderman

У новій редакції антиімміграційного указу Дональда Трампа, яка повинна вийти в найближчі дні, Ірак виключать з переліку країн, громадянам яких заборонено в'їжджати в США. Таке рішення прийнято у зв'язку з роллю Іраку в боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава", повідомляє AP , посилаючись на свої джерела в Білому домі.

Нагадаємо, що після вступу на посаду. Зокрема, 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують.

12 нобелівських лауреатів підписали петицію проти указу президента Трампа. У документі йдеться про те, що рішення президента негативно вплине на науку в США, адже в країні навчаються і працюють іноземці. Крім того, воно може навіть розлучити сім'ї. Оскільки одним заборонять в'їжджати в США, а інші не зможуть повернутися, якщо виїдуть з країни.