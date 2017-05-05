Італійська компанія продаватиме на Росії вино "Дімон"

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Експерти не виключають, що вино Dimon буде виходити ексклюзивною колекцією для подарунків у тому числі і керівництву країни.

Жителям Росії запропонують вино прем'єрської марки Навальный

Італійська виноробна компанія ColleMassari збирається випускатидля його продажу на Росії.

Відповідна заявка в Роспатент на реєстрацію бренду Dimon від співвласника італійської компанії Марії Ірис є в розпорядженні Агентства міських новин "Москва".

Президент Першої патентної компанії Анатолій Аронов зазначив, що на даний момент говорити про вихід на російський ринок італійського вина Dimon передчасно. "Як правило, між реєстрацією бренду і виходом продукту проходить кілька років. Тим не менш вино такої відомої виноробної компанії, яка відома такими винами як ColleMassari і Grattamacco, буде безумовно популярно в Росії. Хоча можливо вино буде виходити ексклюзивною колекцією, для подарунків у тому числі і керівництву країни", - заявив експерт.

Італійська виноробна компанія ColleMassari є власником двох господарств в Тоскані. Співвласниками компанії є брат і сестра М. Ірис і К. Типа.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що Медведєв створив багаторівневу корупційну схему отримання хабарів від олігархів. Також у Медведєва були виявлені виноградниками і виробництво вина в Італії.