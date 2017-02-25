Італія виділила мільйон євро на допомогу Донбасу

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Допомогу отримають вразливі групи населення.

Італія допоможе населенню Донбасу

Влада Італії виділила один мільйон євро на надання допомоги українцям, які постраждали від конфлікту в Донбасі.

Допомога виділяється в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН та Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) для підтримки людям, постраждалим в результаті конфлікту на сході України.

Як повідомляє Центр новин ООН, внесок Італії дозволить програмі надати продовольчу допомогу найбільш вразливим групам населення, які не отримують допомогу від інших гуманітарних організацій. ЮНІСЕФ, в свою чергу, планує розширити свою програму по поширенню інформації про мінну загрозу серед сімей, які живуть у зоні конфлікту. У Центрі новин ООН нагадали, що практично з самого початку конфлікту в Україні програма ООН забезпечує продовольчу допомогу жителів східних регіонів і внутрішньо переміщених осіб. Їм надають продуктові набори, а також ваучери та готівкові гроші. ЮНІСЕФ здійснює психологічну і соціальну підтримку більш ніж 200 тис. дітей, відновлює школи, пошкоджені в ході бойових дій, і забезпечує доступ до чистої води для 2,5 млн. чоловік.

Раніше посол Італії в Україні Давіда Ла Чечіліа сказав, що повернення Росії в "Велику вісімку" можна буде обговорювати тільки після врегулювання конфлікту в Донбасі.