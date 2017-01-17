Італія просить повернути Росію у "велику вісімку"

Рим пропонує переформатувати саміт G7 на G8.

Італія хоче повернути Росії в G8

МЗС Італії виступив з ініціативою розглянути питання про повернення Росії в саміт провідних промислово розвинених країн G8, про це заявив міністр закордонних справ Італії Анжелино Альфано.

Альфано також повідомив, що світ буде вітати більш теплі відносини між Вашингтоном і Москвою, давши зрозуміти, що Рим відкритий для перегляду глобальної ролі НАТО, передає Reuters.

Росія брала участь у засіданнях так званої Групи восьми (G8), поки її членство не було припинено в 2014 році після анексії Криму. Після цього саміт Групи восьми був перейменований назад в саміт Групи семи або "великої сімки".

Саміт Групи семи (G7) відбудеться в травні цього року в сицилійському місті Таорміна в травні. Глава МЗС Італії вважає, що цього року Росію навряд чи вдасться запросити на саміт як учасника, однак припускає, що саміт G8 можна буде відновити в майбутньому. Він також додав, що Росія виявилася "надійним партнером у сфері постачання енергії, і дуже корисним партнером у боротьбі з міжнародним тероризмом".

У травні 2016 року лидеры країн "Великої сімки" у підсумковій декларації саміту в Японії заявили про готовність продовжити санкції щодо Росії, але при цьому підкреслили, що тривалість санкцій залежатиме від виконання РФ мінських угод.