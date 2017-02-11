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Італія підозрює Росію у хакерських атаках – ЗМІ

11 лютого в 03:52

Атаки викликали порушення в роботі електронної пошти МЗС Італії.

Кибервойна, хакеры
Російські хакери нібито зламали пошту МЗС Італії
Італійська влада підозрює Росію в організації тривалих хакерських атак проти МЗС Італії в 2016-му році, повідомили The Guardian джерела в уряді.

За даними видання, хакерські атаки почалися минулої навесні і тривали кілька місяців, викликавши регулярні порушення в роботі електронної пошти МЗС Італії, перш ніж були виявлені.

Однак владі країни вдалося уникнути витоку інформації. Цю справу розслідує прокуратура Риму. Підозри про причетність Росії до атак офіційно не оголошені.

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Як повідомлялося, директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також піддавалися атакам хакерів, пов'язаних з російськими спецслужбами.

За матеріалами: The Guardian
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Теги Італія хакери Росія МЗС електронний пошта робота порушення
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