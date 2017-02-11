Італія підозрює Росію у хакерських атаках – ЗМІ

Атаки викликали порушення в роботі електронної пошти МЗС Італії.
За даними видання, хакерські атаки почалися минулої навесні і тривали кілька місяців, викликавши регулярні порушення в роботі електронної пошти МЗС Італії, перш ніж були виявлені.
Однак владі країни вдалося уникнути витоку інформації. Цю справу розслідує прокуратура Риму. Підозри про причетність Росії до атак офіційно не оголошені.
Як повідомлялося, директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також піддавалися атакам хакерів, пов'язаних з російськими спецслужбами.The Guardian