Ірландія хоче закріпити право Белфаста приєднатися до ЄС - The Guardian

Ірландський прем'єр заговорив про можливе об'днання Північної Ірландії з Республікою "колись у майбутньому".
Про це повідомляє The Guardian, додаючи, що про це сказав ірландський прем'єр-міністр Енда Кенні в Брюсселі. При цьому він пригадав об'єднання Німеччини і той факт, що тепер обидві частини колись розділеної країни користуються можливостями членства в ЄС.
При цьому Кенні наголосив, що важливо включити в угоду про Brexit положення Белфастської угоди від 1998 року, в яких вказано, що буде, якщо обидві Ірландії колись об'єднаються.
"Якщо у майбутньому, не залежно від того коли, але об'єднання таки станеться, Північна Ірландія повинна легко отримати членство в ЄС знову. Ми хочемо, щоб формулювання про це були включені в угоду", - сказав Кенні.
Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.
Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.DT.UA