Ірландія хоче закріпити право Белфаста приєднатися до ЄС - The Guardian

Ірландський прем'єр заговорив про можливе об'днання Північної Ірландії з Республікою "колись у майбутньому".

Ірландія хоче, щоб північ приєдналася до ЄС, коли об'єднається з нею. Flickr/picqero

Ірландія хоче, щоб в угоді міжі Євросоюзом про відносини після Brexit обов'язково було вказано, що Північна Ірландія приєднається до європейської організації, якщо колись відійде під контроль Дубліна.

Про це повідомляє The Guardian, додаючи, що про це сказав ірландський прем'єр-міністр Енда Кенні в Брюсселі. При цьому він пригадав об'єднання Німеччини і той факт, що тепер обидві частини колись розділеної країни користуються можливостями членства в ЄС.

При цьому Кенні наголосив, що важливо включити в угоду про Brexit положення Белфастської угоди від 1998 року, в яких вказано, що буде, якщо обидві Ірландії колись об'єднаються.

"Якщо у майбутньому, не залежно від того коли, але об'єднання таки станеться, Північна Ірландія повинна легко отримати членство в ЄС знову. Ми хочемо, щоб формулювання про це були включені в угоду", - сказав Кенні.

Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.