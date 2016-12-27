Іркутську чиновницю звинувачують у недбалості через масове отруєння "Глодом"

Кілька років у павільйоні на виділеній міністерством землі продавали спиртовмісну продукцію. Але заступник міністра не поспішала звертатися в суд.

Іркутська чиновниця неодноразово закривала очі на незаконну торгівлю алкоголем navkolo.me

Головне слідче управлінняРосійської Федерації порушило кримінальну справу відносно заступника міністра майнових відносин Іркутської області Євгенії Нефьодової, повідомляється на офіційному сайті СК РФ.

Нефьодову підозрюють у скоєнні злочину за частиною 3 ст. 293 КК РФ (недбалість).

У 2008 році Міністерство майнових відносин Іркутської області уклало з М. Акперовим договір оренди земельної ділянки. У 2015-2016 роках співробітники міністерства тричі встановлювали факти порушення законодавства про реалізацію алкогольної продукції у павільйоні Акперова. Йому неодноразово виносилися попередження і призначались штрафи. У листопаді 2016 року підлеглі передали Нефьодовій справу, в якій були відображені дані факти.

"У відповідності з чинним законодавством, в компетенцію міністерства майнових відносин Іркутської області входять питання розпорядження земельними ділянками. На Нефьодову, як заступника міністра, покладено загальне керівництво і забезпечення контролю за діяльністю, в тому числі, відділу надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд та зовнішньої реклами", - наголошується в повідомленні прес-служби СК РФ.

На думку слідчих, Євгенія Нефьодова повинна була звернутися до суду з позовом про розірвання договору та звільнення земельної ділянки від розміщення павільйону. Але замість цього Нефьодова виписала чергове попередження.

"Це призвело до того, що робота павільйону була продовжена і в грудні поточного року в ньому реалізовувалася спиртовмісна рідина "Глід", яка стала причиною масової загибелі людей", - повідомляють слідчі.

Раніше співробітниками СК РФ був затриманий заступник керівника управління Росспоживнагляду по Іркутській області Михайло Лужнов. Його також звинувачують у службовій недбалості. На даний час Лужнов знаходиться в лікарні, після закінчення лікування судом буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, в Іркутську сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Постраждалі надходять в медустанови з вечора 17 грудня. Всі потерпілі вживали спиртовмісну рідину - "Концентрат для ванн "Глід". МОЗ регіону повідомив, що отруєння спричинив метиловий спирт або метанол.

У зв'язку з масовою загибеллю людей у понеділок режим НС був введений в Іркутську, у вівторок - в Іркутській області.

Голова російського уряду Дмитро Медведєв зажадав посилити контроль за реалізацією "будь-якого роду спиртовмісної продукції" аж до вилучення із торгівлі.

Президент Росії Володимир Путін розпорядився підняти акцизи на всю спиртовмісну продукцію, включно з "Глодом". Раніше Путін доручив уряду підготувати пропозиції, що передбачають зміну діючих ставок акцизів на алкогольну і спиртовмісну продукцію.