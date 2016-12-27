Іркутську чиновницю звинувачують у недбалості через масове отруєння "Глодом"

Кілька років у павільйоні на виділеній міністерством землі продавали спиртовмісну продукцію. Але заступник міністра не поспішала звертатися в суд.
Нефьодову підозрюють у скоєнні злочину за частиною 3 ст. 293 КК РФ (недбалість).
У 2008 році Міністерство майнових відносин Іркутської області уклало з М. Акперовим договір оренди земельної ділянки. У 2015-2016 роках співробітники міністерства тричі встановлювали факти порушення законодавства про реалізацію алкогольної продукції у павільйоні Акперова. Йому неодноразово виносилися попередження і призначались штрафи. У листопаді 2016 року підлеглі передали Нефьодовій справу, в якій були відображені дані факти.
"У відповідності з чинним законодавством, в компетенцію міністерства майнових відносин Іркутської області входять питання розпорядження земельними ділянками. На Нефьодову, як заступника міністра, покладено загальне керівництво і забезпечення контролю за діяльністю, в тому числі, відділу надання земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд та зовнішньої реклами", - наголошується в повідомленні прес-служби СК РФ.
На думку слідчих, Євгенія Нефьодова повинна була звернутися до суду з позовом про розірвання договору та звільнення земельної ділянки від розміщення павільйону. Але замість цього Нефьодова виписала чергове попередження.
"Це призвело до того, що робота павільйону була продовжена і в грудні поточного року в ньому реалізовувалася спиртовмісна рідина "Глід", яка стала причиною масової загибелі людей", - повідомляють слідчі.
Раніше співробітниками СК РФ був затриманий заступник керівника управління Росспоживнагляду по Іркутській області Михайло Лужнов. Його також звинувачують у службовій недбалості. На даний час Лужнов знаходиться в лікарні, після закінчення лікування судом буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як повідомлялося, в Іркутську сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Постраждалі надходять в медустанови з вечора 17 грудня. Всі потерпілі вживали спиртовмісну рідину - "Концентрат для ванн "Глід". МОЗ регіону повідомив, що отруєння спричинив метиловий спирт або метанол.
У зв'язку з масовою загибеллю людей у понеділок режим НС був введений в Іркутську, у вівторок - в Іркутській області.
Голова російського уряду Дмитро Медведєв зажадав посилити контроль за реалізацією "будь-якого роду спиртовмісної продукції" аж до вилучення із торгівлі.
Президент Росії Володимир Путін розпорядився підняти акцизи на всю спиртовмісну продукцію, включно з "Глодом". Раніше Путін доручив уряду підготувати пропозиції, що передбачають зміну діючих ставок акцизів на алкогольну і спиртовмісну продукцію.DT.UA