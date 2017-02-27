Іран проводить військово-морські навчання на тлі загострення відносин з США

Влада Ірану стверджує, що навчання націлені на боротьбу з тероризмом і піратством.

Іран проведе військово-морські навчання неподалік від П'ятого флоту США belvpo.com

Іран почав військово-морські навчання в Перській затоці і Індійському океані, пояснюючи їх протидією піратству і тероризму. У той же час, П'ятий флот США залишається в цьому ж регіоні для захисту своїх союзників на Близькому сході, повідомляє Reuters

Напруга між Іраном і США посилилась після перемоги Дональда Трампа, який критикував Іран під час своєї виборчої кампанії, і випробувань іранської балістичної ракети середньої дальності. Навчання в Перській затоці можуть стати ще одним приводом ескалації відносин між країнами, вважає видання.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні . Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.

Тегеран порушив ядерну угоду із Заходом після того, як випробував балістичну ракету, що може посилити напруженість у регіоні. Трамп 2 лютого заявив, що "врахує цей запуск".