Іракські війська повністю контролюють східний Мосул — Reuters

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Контртерористичні сили досягли другого південного мосту, який також називається "Міст Свободи".

Армія Іраку взяла під контроль всю східну частину міста Мосул Iraqi News

Іракський спецназ висунувся вперед і зайняв другий міст, який зв'язує східну і західну частини Мосула. Західну частину повністю продовжують контролювати бойовики ІДІЛ.

Наголошується, що армія Іраку веде бої з терористами і намагається відбити у бойовиків "Ісламського держави" стратегічну висоту — університет міста, захоплення якого допоможе просунутися у бік решти трьох мостів через річку Тигр, передає Reuters.



Контртерористичні сили досягли другого південного мосту, який також називається "Міст Свободи".

Раніше повідомлялося, що іракські сили відкинули назад бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" на південно-сході міста Мосул - в районі, де просуванні сил коаліції було особливо складним.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.