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Іракські війська повністю контролюють східний Мосул — Reuters

13 січня в 11:02

Контртерористичні сили досягли другого південного мосту, який також називається "Міст Свободи".

Мосул 2
Армія Іраку взяла під контроль всю східну частину міста Мосул
Iraqi News

Іракський спецназ висунувся вперед і зайняв другий міст, який зв'язує східну і західну частини Мосула. Західну частину повністю продовжують контролювати бойовики ІДІЛ.

Наголошується, що армія Іраку веде бої з терористами і намагається відбити у бойовиків "Ісламського держави" стратегічну висоту — університет міста, захоплення якого допоможе просунутися у бік решти трьох мостів через річку Тигр, передає Reuters.

Контртерористичні сили досягли другого південного мосту, який також називається "Міст Свободи".

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Раніше повідомлялося, що іракські сили відкинули назад бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" на південно-сході міста Мосул - в районі, де просуванні сил коаліції було особливо складним.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак бойовики міст місто
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