Іракські війська почали штурм аеропорту в західному Мосулі

Контроль над аеропортом спростить відновлення контролю над всією західною частиною міста.

Захоплення аеропорту повинно стати початком відновлення контролю над західним Мосулом Iraqi News

Іракські війська, при підтримці сил США, почали операцію по відновленню контролю над аеропортом Мосула , який є плацдармом визволення всієї західної частини міста. У кампанії беруть участь більше 100 тисяч людей, включаючи армію Іраку, курдські сили і шиїтських повстанців, повідомляє Reuters

Представник операції повідомив, що контроль над аеропортом буде відновлено в найближчі години. Після чого може початися масштабна операція по звільненню західного Мосула.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зіі встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.