Іракські війська почали штурм аеропорту в західному Мосулі

Контроль над аеропортом спростить відновлення контролю над всією західною частиною міста.
Представник операції повідомив, що контроль над аеропортом буде відновлено в найближчі години. Після чого може початися масштабна операція по звільненню західного Мосула.східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.
20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.DT.UA