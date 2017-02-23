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Іракські війська почали штурм аеропорту в західному Мосулі

23 лютого в 11:06

Контроль над аеропортом спростить відновлення контролю над всією західною частиною міста.

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Захоплення аеропорту повинно стати початком відновлення контролю над західним Мосулом
Iraqi News
Іракські війська, при підтримці сил США, почали операцію по відновленню контролю над аеропортом Мосула, який є плацдармом визволення всієї західної частини міста. У кампанії беруть участь більше 100 тисяч людей, включаючи армію Іраку, курдські сили і шиїтських повстанців, повідомляє Reuters.

Представник операції повідомив, що контроль над аеропортом буде відновлено в найближчі години. Після чого може початися масштабна операція по звільненню західного Мосула.

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Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак операція бойовики армія
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