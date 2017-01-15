Іракські війська контролюють 90% території східного Мосула

Під їх контролем три мости з п'яти наявних у місті.
Офіційний представник об'єднаного командування Збройних Сил Іраку Яхья Расул повідомив про поточний стан справ.
"Іракські сили звільнили 85-90% території на лівому березі річки Тигр. Триває операція по зачистці і патрулюванню районів на сході Мосула, звільнених від терористичного угруповання "Ісламська держава"", - розповів він.
Расул також відзначив той факт, що під контролем федеральної поліції і урядових військ Іраку знаходяться три мости, що з'єднують правий і лівий береги Тигра. Всього в Мосулі налічується п'ять мостів.
"Залишаються невеликі ділянки на півночі Східного Мосула, де окопалися екстремісти", - підкреслив військовий представник.
Раніше повідомлялося, що іракські сили відкинули назад бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на південному сході міста Мосул - в районі, де просування сил коаліції було особливо складним.
Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.
Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.РБК-Україна