Іракські війська контролюють 90% території східного Мосула

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Під їх контролем три мости з п'яти наявних у місті.

Під контролем військових і поліцейських більша частина мостів міста Iraqi News

Загони поліції і сили спецназу урядових військ Іраку, які беруть участь в операції проти терористів у Мосулі, відновили контроль над 90%. Поліцейські та військові контролюють три з п'яти мостів міста, повідомляє " РБК-Україна " з посиланням на телеканал "Ас-Сумар".

Офіційний представник об'єднаного командування Збройних Сил Іраку Яхья Расул повідомив про поточний стан справ.

"Іракські сили звільнили 85-90% території на лівому березі річки Тигр. Триває операція по зачистці і патрулюванню районів на сході Мосула, звільнених від терористичного угруповання "Ісламська держава"", - розповів він.

Расул також відзначив той факт, що під контролем федеральної поліції і урядових військ Іраку знаходяться три мости, що з'єднують правий і лівий береги Тигра. Всього в Мосулі налічується п'ять мостів.

"Залишаються невеликі ділянки на півночі Східного Мосула, де окопалися екстремісти", - підкреслив військовий представник.

Раніше повідомлялося, що іракські сили відкинули назад бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на південному сході міста Мосул - в районі, де просування сил коаліції було особливо складним.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.