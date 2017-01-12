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Іракські сили увійшли в частину Мосула, де в ісламістів найщільніша оборона

12 січня в 11:47

Підрозділи швидкого реагування з федеральної поліції Іраку просунулися в район Шумера.

Мосул 1
Контртерористичні сили Іраку увійшли в черговий район Мосула
South Front

Іракські сили відкинули назад бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" на південному сході міста Мосул - в районі, де просування сил коаліції було особливо складним, йдеться в заяві військових.

Підрозділи швидкого реагування з федеральної поліції Іраку просунулися в районі Шумера, який знаходиться на східному березі річки Тигр, а також у сусідньому районі Сахірум, передає Reuters.

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Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця цього року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак війська коаліція
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