Іракські сили можуть звільнити східний Мосул протягом декількох годин

Після звільнення східного берега міста, розпочнеться наступ на позиції ІДІЛ в західній частині.

Іракське командування прогнозує бої за захід легше, ніж за схід Мосула The National Interest

Після того, як іракські сили безпеки практично звільнили східну частинувід бойовиків ІДІЛ, іракські та американські генерали прогнозують бої за західний берег міста різного ступеня складності.Генерал-майор Маан аль-Сааді, командир другого дивізіону контртерористичних сил армії Іраку, заявив, що бої на заході будуть легше, оскільки там проживає менше цивільних, ніж на сході, передає Iraqi News

Він зазначив, що контртерористичні сили зможуть звільнити східний Мосул протягом декількох годин, після чого почнуть наступ на позиції бойовиків на заході міста.



Представник очолюваної США військової коаліції проти ІДІЛ Джон Дорріан заявив, що бої можуть бути складними на заході міста, зазначивши, що там проживає близько 750 тисяч іракців.

Раніше повідомлялося, що іракський спецназ продовжує атаку на що залишилися позиції бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" в східній частині Мосула.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.