Іракська армія взяла під контроль головну дорогу на виїзді з Мосулу

Дорога веде в захоплений бойовиками ІДІЛ Таль-Афар, а потім до сирійського кордону.

Армія Іраку взяла під контроль дорогу, якою бойовики могли відступати з Мосулу South Front

Підтримувані США антитерористичні сили Іраку зайняли останню головну дорогу з захопленої бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава"

"Ми ефективно контролюємо дорогу, вона знаходиться в межах нашого поля зору", - повідомив генерал іракської армії, передає Reuters.

Відзначається, що дорога веде в захоплений ісламістами Таль-Афар, а потім до сирійського кордону.

Раніше повідомлялося, що війська спеціального призначення федеральної поліції Іраку взяли під контроль перший район західної частини Мосулу.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.