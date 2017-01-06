Іракська армія почала нову військову операцію проти ІДІЛ

"Другий фронт" відкрився на заході Іраку.

Армія Іраку розпочала новий наступ

Іракські урядові війська почали наступ на заході країни, в провінції Анбар. Наступ ведеться на райони, підконтрольні терористам ИДІЛ.

"Військова операція почалася в західних районах провінції Анбар з метою звільнення їх від ІДІЛ", - повідомив іракський генерал-лейтенант Кассем Мохаммеді, передає "Інтерфакс".

Авіаційну підтримку сухопутним іракським силам надають представники міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ.

Головними цілями операції є міста Анар, Рава і Аль-Каїм.

Раніше в Іраку сталися кілька великих терактів з численними жертвами, відповідальність за частину яких взяли на себе терористи ІДІЛ.

Нагадаємо також, що в Іраку триває операція зі звільнення від ІДІЛ великого міста Мосул.