Іракська армія почала нову військову операцію проти ІДІЛ

"Другий фронт" відкрився на заході Іраку.
"Військова операція почалася в західних районах провінції Анбар з метою звільнення їх від ІДІЛ", - повідомив іракський генерал-лейтенант Кассем Мохаммеді, передає "Інтерфакс".
Авіаційну підтримку сухопутним іракським силам надають представники міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ.
Головними цілями операції є міста Анар, Рава і Аль-Каїм.
Раніше в Іраку сталися кілька великих терактів з численними жертвами, відповідальність за частину яких взяли на себе терористи ІДІЛ.
Нагадаємо також, що в Іраку триває операція зі звільнення від ІДІЛ великого міста Мосул.Интерфакс