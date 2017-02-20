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Іракська армія почала наступ на західний Мосул

20 лютого в 08:49

Понад 650 тисяч населення перебуває у стані підвищеної загрози для життя.

Армия Ирака
Іракська армія почала відновлення контролю над західним Мосулом
Twitter
Збройні сили Іраку почали наступальну операцію по відновленню контролю над західною частиною міста Мосул. Цей район утримують близько 3 тисяч бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", повідомляє Guardian.

Більш ніж тридцятитисячні сили з армії і поліції Іраку готові почати наступ на головну базу ІДІЛ в країні. За даними ООН, понад 650 тисяч людей залишаються на окупованій "Ісламською державою" території і знаходяться в стані підвищеного ризику для життя.

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Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак операція бойовики армія
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