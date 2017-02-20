Іракська армія почала наступ на західний Мосул

Понад 650 тисяч населення перебуває у стані підвищеної загрози для життя.
Більш ніж тридцятитисячні сили з армії і поліції Іраку готові почати наступ на головну базу ІДІЛ в країні. За даними ООН, понад 650 тисяч людей залишаються на окупованій "Ісламською державою" території і знаходяться в стані підвищеного ризику для життя.
20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.DT.UA