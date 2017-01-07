Топ Новини
<
>

Ірак переконав Туреччину вивести свої війська з іракського міста

7 січня в 18:24

Багдад і Анкара домовилися не втручатися у внутрішні справи один одного.

Турция армия танки
Туреччина частково виведе війська з Іраку
Reuters

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про те, що домовився з Туреччиною про виведення турецької армії з міста Башика, розташованого неподалік від міста Мосул на півночі країни, повідомляє Reuters з посиланням на іракське державне телебачення.

Абаді зустрівся в Багдаді зі своїм турецьким колегою Біналі Йилдиримом. За його словами, Туреччина зобов'язалася "поважати суверенітет Іраку", також Багдад і Анкара домовилися не втручатися у внутрішні справи один одного.

Відносини Іраку і Туреччини погіршилися в жовтні зважаючи на присутність турецьких військ у місті Башика та інших місцях на півночі Іраку. Турецька армія війшла в Ірак для боротьби з ІДІЛ і курдськими бойовиками.

Як повідомлялося, іракські урядові війська почали наступ на заході країни, в провінції Анбар. Наступ ведеться на райони, підконтрольні терористам ІДІЛ.

Читайте також
Теги Ірак Туреччина місто війська наступ армія справи багдад уряд курди бойовики терорист боротьба райони телебачення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини