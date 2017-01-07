Ірак переконав Туреччину вивести свої війська з іракського міста

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Багдад і Анкара домовилися не втручатися у внутрішні справи один одного.

Туреччина частково виведе війська з Іраку Reuters

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про те, що домовився з Туреччиною про виведення турецької армії з міста Башика, розташованого неподалік від міста Мосул на півночі країни, повідомляє Reuters з посиланням на іракське державне телебачення.

Абаді зустрівся в Багдаді зі своїм турецьким колегою Біналі Йилдиримом. За його словами, Туреччина зобов'язалася "поважати суверенітет Іраку", також Багдад і Анкара домовилися не втручатися у внутрішні справи один одного.

Відносини Іраку і Туреччини погіршилися в жовтні зважаючи на присутність турецьких військ у місті Башика та інших місцях на півночі Іраку. Турецька армія війшла в Ірак для боротьби з ІДІЛ і курдськими бойовиками.

Як повідомлялося, іракські урядові війська почали наступ на заході країни, в провінції Анбар. Наступ ведеться на райони, підконтрольні терористам ІДІЛ.