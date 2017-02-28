Інститути ЄС погодили безвіз для України

Відбувся успішний тріалог Ради ЄС, Європарламенту і Єврокомісії щодо безвізу для України.

В ЄС погодили безвізовий режим для України siaivo / Depositphotos

Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України , досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців, повідомила прес-служба Європарламенту.

"Українські громадяни зможуть їздити до ЄС без візи в рамках неформальної домовленості, досягнутої особами, що ведуть переговори від парламенту і Ради у вівторок", - йдеться в повідомленні прес-служби Європарламенту.

В документі наголошується, що "після того, як зміни набудуть чинності, та за умови наявності в громадян України біометричних паспортів, вони зможуть в'їжджати в ЄС на 90 днів протягом 180-денного періоду для ділових, туристичних або сімейних поїздок".

У прес-службі Європарламенту відзначили, що тепер це рішення має підтвердити профільний комітет Європарламенту, після чого - європарламентарі на пленарній сесії, а потім Рада Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, Європейський парламент, Єврокомісія і Рада ЄС 28 лютого обговорять надання безвізового режиму Україні. Прогнозується, що після проведення переговорів почнеться процедура імплементації, і через кілька місяців безвізовий режим набуде чинності.

27 лютого Євросоюз затвердив безвізовий режим для Грузії.