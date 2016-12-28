Імператор Японії відмовився від новорічного звернення через побоювання перевтомитися

Планується, що 2 січня імператор повинен приймати вітання від тих, хто прийде на територію імператорського палацу в Токіо, щоб привітати його.

83-річний імператор Японії Акіхіто не буде виступати з традиційним посланням для жителів країни, приуроченим до Нового року

83-річний імператор Японії Акіхіто не буде виступати з традиційним посланням для жителів країни, приуроченим до Нового року, щоб не перевтомитися, повідомляє японське видання "Майніті" з посиланням на управління імператорського двору.

Новорічне послання дуже близько по датах до традиційної прес-конференції, з якої Акіхіто виступає з нагоди свого дня народження 23 грудня, заявив на прес-конференції представник управління Ясухіко Нісімура.

Проте 2 січня імператор повинен приймати вітання від тих, хто прийде на територію імператорського палацу в Токіо, щоб привітати його.

Минулого тижня в управлінні також повідомляли, що імператор Акіхіто скасував традиційний обід з нагоди закінчення року з прем'єр-міністром країни Сіндзо Абе у зв'язку з триваючою застудою.

На початку серпня Акіхіто заявив, що йому стає все важче виконувати свої обов'язки через поважного віку. Пізніше японські ЗМІ повідомляли, що уряд Японії веде підготовку за створення юридичної бази для можливого зречення імператора в 2018 році.

Імператор Акіхіто - старший син і п'ята дитина імператора Хірохіто і імператриці Кодзюн - народився 23 грудня 1933 року. Офіційно Акіхіто визнається 125-м імператором династії, безперервно правлячої Японією з 660 року до нашої ери, коли першим японським монархом став Дзімму. В даний час Акіхіто вважається єдиним правлячим в світі імператором.

Японський уряд раніше прогнозиовало, що імператор Акіхіто зречеться престолу в 2018 році. А жо цього часу необхідно підготувати законодательнгую базу.

Нагадаємо, про свій намір відректися від влади імператор заявив ще в липні. Таке рішення - безпрецедентне в історії сучасної Японії.

У 82-річного Акіхіто в останні роки значні проблеми зі здоров'ям.

Акіхіто займає імператорський трон протягом 27 років - в 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, при якому Японія воювала у Другій світовій війні.

Наступником Акіхіто стане його син - крон-принц Нарухіто.