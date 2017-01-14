ІДІЛ спалили матір і чотирьох дітей в Іраку

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Ісламісти захопили родину по дорозі між Аль-Ріяд і Хармінськими горами.

Бойовики ІДІЛ за виїзд з території "халіфату" стратили мати і її чотирьох дітей RailwayFX / Depositphotos

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" спалили сім'ю з п'яти чоловік — жінку і чотирьох її дітей в Хавиіджі, за те, що вони покинули землі самопроголошеного "халіфату" (система ісламської теократичної держави - ред.) на південному-заході від Кіркуку.



Ісламісти захопили родину по дорозі між Аль-Ріяд і Хармінськими горами, облили їх сирою нафтою і підпалили перед групою інших цивільних, передає Iraqi News.



Регіон Хавіджа був захоплений бойовиками ІДІЛ 10 червня 2014 року.

Нагадаємо, 16 листопада 2016 бойовики ІДІЛ стратили в Мосулі два десятки людей. Їх звинуватили у співпраці з силами безпеки Іраку, підтримуваними США.18 листопада бойовики ІДІЛ викрали 75 цивільних осіб, які намагалися покинути територію самопроголошеного "Халіфату", а у жовтні 2016 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" стратили в околицях іракського Мосула 232 людини.