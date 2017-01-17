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ІДІЛ і інші терористичні групи використовують 19 соцмереж - директор Europol

17 січня в 17:31

Бойовики отримують фінансування і вербують нових бойовиків через інтернет.

ИГИЛ
Терористи активно використовують соціальні мережі.
b.dk
 Терористичні групи, такі як "Ісламська держава", активно користуються соціальними мережами у своїй діяльності. За словами директора Europol Роба Ванрайта, бойовики знімають дуже якісну пропаганду і розповсюджують її у Facebook і Twitter.

"Але ними не обмежується. Терористи використовують близько 19 соціальних мереж. Вони знають, як їх використовувати і чим вони їм можуть послужитися. Головним чином, для поширення своєї пропаганди і вербування людей, щоб вони вирушили на війну на Близькому Сході. Крім того, вони залучають фінансування через соціальні мережі, закликають людей жертвувати їм кошти для ведення війни", - пояснив голова Europol.

Нагадаємо, що нещодавно ватажок ІДІЛ закликав бойовиків-іноземців здійснювати терактиІракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги соціальний мережі терористи
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