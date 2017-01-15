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Human Rights Watch назвали Трампа головною загрозою для прав людини

15 січня в 03:01

Правозахисники попередили про небезпеку посилення популістських режимів і риторики в США і Європі.

Трамп пресс-конефренция
Правозахисники вважають Трампа головною загрозою для прав людини
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) назвала обраного президента США Дональда Трампа головною загрозою для прав людини, а його передвиборча кампанія стала яскравою ілюстрацією політики нетерпимості".

Відповідні висновки містяться в 687-сторінковій доповіді HRW, який пропонує оцінку подіям в світі подій за 2016 рік, передає Deutsche Welle (Російська редакція).

За словами виконавчого директора Human Rights Watch Кеннета Рота, у передвиборних промовах Трампа фігурували пропозиції, які, у разі їх реалізації, завдадуть "шкоду мільйонам людей". Мова може йти про масової депортації мігрантів, обмеження прав жінок і свободи ЗМІ, застосування тортур, пояснив Рот.

При цьому в HRW попереджають, що в Європі також є політики, які прагнуть прийти до влади, використовуючи заклики до расизму, ксенофобії, шовінізму та націоналізму.

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У США тисячі демонстрантів планують влаштувати у Вашингтоні акцію протесту 20 січня, щоб зірвати інавгурацію новообраного президента країни Дональда Трампа.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Правий США президент голова Європа Рот політики інавгурація влада Прага торт ЗМІ
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