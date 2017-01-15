Human Rights Watch назвали Трампа головною загрозою для прав людини

Правозахисники попередили про небезпеку посилення популістських режимів і риторики в США і Європі.
Відповідні висновки містяться в 687-сторінковій доповіді HRW, який пропонує оцінку подіям в світі подій за 2016 рік, передає Deutsche Welle (Російська редакція).
За словами виконавчого директора Human Rights Watch Кеннета Рота, у передвиборних промовах Трампа фігурували пропозиції, які, у разі їх реалізації, завдадуть "шкоду мільйонам людей". Мова може йти про масової депортації мігрантів, обмеження прав жінок і свободи ЗМІ, застосування тортур, пояснив Рот.
При цьому в HRW попереджають, що в Європі також є політики, які прагнуть прийти до влади, використовуючи заклики до расизму, ксенофобії, шовінізму та націоналізму.
У США тисячі демонстрантів планують влаштувати у Вашингтоні акцію протесту 20 січня, щоб зірвати інавгурацію новообраного президента країни Дональда Трампа.Deutsche Welle (Русская редакция)