Хто почне 2017 рік переможцем, а хто переможеним - Politico

Видання склало свій список, враховуючи успіхи лідерів, організацій і країн в році, що минає.

Трамп переїде зі своєї позолоченої квартири в Білий дім.

Першими в списку переможців наступного року "під барабанний дріб" видання назвало "продавців позолоти" Дональда і Меланію Трамп , які в 2017 році переселяться в Білий дім.

"Цікаво, чи є хоч одна квартира, яка лишилася без позолоти після їхнього виселення?" - кепкує Politico.

Також видання вважає, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей теж почне новий рік як переможець, оскільки в неї "є чимало причин посміхатися". Якщо переговри щодо виходу Британії з ЄС пройдуть добре, вона стане національною героїнею. Якщо ж Брюссель вирішить зайняти жорстку позицію, вона зможе зіграти лідера обложеної Британії, яка протистоїть віроломним чиновникам з континенту.

"Мей може виставити себе як нову Маргарет Тетчер і оголосити парламентські вибори. Опитування зараз дають їй 12% переваги. Опоненти-лейбористи зараз переживають внутрішній хаос, обираючи собі лідера з двох варіантів: або насмишкуватий юрист Боб Гельдоф, або мільйонерка Джина Міллер, дружина менеджера хеджфонду із Сіті. В очах виборців обидва кандидати не дуже вигідні", - йдеться в статті.

Ще один переможець - Володимир Путін, військові авантюри в Україні і Сирії якого повернули Москві увагу світу.

"Демократія, тху! Російська економіка занепадає, але божевільний Влад рідко коли почувавсябільш безпечно в Кремлі", - жартує видання.

Politico вважає переможцями 2017 року і весилологів - науковців, які досліджують прапори - пояснюючи це тим, що Brexit вколов Євросоюзу "наркотик націоналізму".

"А це означає вимахування прапорами", - пише видання, додаючи, що вони, схоже знадобляться всім включно з прихильниками і ненвисниками Трампа.

Марін Ле Пен в 2017 році чекає неймовірна увага ЗМІ і суспільства у Франції. Адже наступного року вона стане кандидатом в президенти від "Національного фронту". Видання визнає, що Ле Пен може і не перемогти. Однак не помічати її невдаться точно. А для її партії це в певному розумінні тріумф.

В хорошому становищі перед 2017 роком опинився ще один француз - Мішель Барньє, який став головним перемовцем від ЄС про Brexit. Якщо йому вдасться змусити Британію страждати, виборці у Франції полюблять його. Він зможе розраховувати на велику роль у будь-якому правоцентристському уряді. В разі ж невдачі він зможе звалити всю вину на колишнього бельгійського прем'єр-міністра Гі Верговстада, який також представляє сторону ЄС на переговорах.

Переможцями в наступному році будуть також колишній прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі і лідер популістської партії "Рух п'яти зірок" Беппе Грілло. Поразка прем'єр-міністра Матео Ренці на референдумі щодо конституційної реформи змушує їх посміхатися. Берлусконі, на думку видання, в 2017 році отримає хорошу можливість повернутися в політку, а Грілло хоч і лишиться в опозиції, однак його становище значно покращиться.

Першим в списку "лузерів" 2017 року Politico називає нового прем'єр-міністра Італії Паоло Гентілоні. На думку видання, він очолив уряд в дуже складний час і навряд чи протримається довго.

Також наступного року в програшному становищі буде НАТО. Переможець на виборах в США Дональд Трамп може й не втілить свої обіцянки, які можуть підірвати НАТО. Однак він вже створив невизначеність щодо майбутнього оборонної організації, яка була в основі західної дипломатії впродовж 60 років. Але враховуючи, що так багато країн не витрачають на оборону 2% ВВП, НАТО має слабенький вигляд.

Навряд чи 2017 рік буде хорошим для народу Сирії. Видання пояснює, що внесло сирійців у список тих, хто програв, тому що, враховуючи досвід нинішнього року, тяжко уявити, за яких умов наступний може стати дійсно хорошим для них.

Серед "лузерів" Politico бачить і канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яку в наступному році чекають парламентські вибори.

"Її стабілізатори вже не ті. Міст протікає, а в повітрі пахне заворушеннями. Те, що пані М влаштувала з імміграційною політикою, призвело до хаосу про всій Європі. Баварські машинобудівельники вже збуджені через Brexit. Якщо канцлер повернеться до влади за не дуже вигідних обставин, як це вплине на її репутацію в довгостроковій перспективі?" - йдеться в статті.

Тим часом, оглядач RFERL Браян Вітмор писав, що сусідів Росії чекає важкий 2017 рік. Він нагадує, як нещодавно директор Російського інституту стратегічних досліджень Леонід Решетніков заявив, що Білорусь - це нібито "частина великої Росії" і "не повинна" існувати незалежно від Москви. Тим часом, в Україні впродовж останнього тижня проросійські бойовики посилили свої атаки попри формальне перемир'я.