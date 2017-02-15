Хто наказав Флінну телефонувати послу Росії? - Politico

Колишній чиновник з демократичної адміністрації сумнівається, що екс-радник Трампа діяв сам.

Колишній чиновник Держдепартаменту сумнівається, що Флінн сам вирішив зателефонувати послу Росії. Flickr/Gage Skidmore

Через кілька годин після того, як радник з питань національної безпекиподав у відставку, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter почав заохочувати всіх рухатися далі.

"Справжня справа в тому, чому у Вашингтоні так багато незаконних просочувань інформації?" - написав президент.

Якоюсь мірою Трамп був правий: справжня справа зовсім не у Флінні. Але і не у просочуванні урядової інформації теж. Справжнє історія - це сам Трамп і його таємничі відносини з Росією.

Про це на сторінках Politico пише колишній координатор Держдепартаменту у справах боротьби з тероризмом Деніел Бенджамін, який працював у команді Гіларі Клінтон у 2009-2012 роках.

Він звертає увагу на те, що ЗМІ і прес-центр Білого дому зосередилися на питанні, чи порушив Флінн закон і чому історія про його контакти з послом Росії набули розголосу. Однак, журналісти, на думку автора, пропустили повз увагу головне питання: "Хто сказав Флінну зателефонувати Сергію Кисляку?".

"Я переконаний, що Флінн не зробив це з власної волі. Він лише малий гравець у значно більшій історії про відносини президента з Кремлем. І на цій історії пресі варто зосередитися", - написав Бенджамін.

На його думку, немає жодного сумніву в тому, що Трамп призначив Флінна на високу посаду через його лояльність і погляди, які співпадають з думками самого президента. Інші генерали такого рівня могли б зайняти власну позицію і не підтримувати у всьому Трампа. Але Флінн - не великий стратег. Він би не зміг провести комплексну перебудову відносин з Росією через брак необхідного досвіду. І це робить його поганим кандидатом на посаду радника з питань національної безпеки. Працюючи у військовій розвідці, він провів більшу частину своєї кар'єри на Близькому Сході і в Афганістані.

У нього немає досвіду в дипломатичній роботі і він нічого не знає про специфіку ведення справ з Європою і Азією. І от раптом з таким малим досвідом він сам ініціює розмову з російським дипломатом про санкції. В репортажах пишуть, що він телефонував Сергію Кисляку п'ять разів за день. Якщо це правда, тоді Флінн виконував завдання, яке вірогідно він не сам собі поставив.

"Мої погляди базують на кількох роках знайомства і стеження Флінном", - пише Бенджамін, додаючи, що на відміну від Трампа, генерал до 2015 року не демонстрував своє захоплення Росією. Лише в цей рік він з'явився на вечірці російського телеканалу Russia Today поруч з Путіним. І йому заплатили за цю присутність.

В своїй книзі "Поле битви: як ми можемо перемогти радикальний іслам і його союзників" Флінн називає Росію серед країн, які вороже ставляться до Заходу і США зокрема.

"Все це повертає нас до питання: якщо Флінн не був ініціатором, хто ж тоді наказав йому зателефонувати Кисляку? І ще більше питання, яка природа відносин Трампа з Путіним і чи була у них домовленість про хакерське втручання під час виборів?" - йдеться в статті.

Бенджамін нагадує про те, як любов Трампа до Путіна і Росії стала причиною конфлікту між президентом і американськими спецслужбами. В інтерв'ю Fox News Трамп відмовився називати російського президента "вбивцею" і провів моральну тотожність між США і Росією. До того ж, американський президент так і не оприлюднив свою податкову декларацію і не розвіяв усі підозри про його бізнес у Росії.

"Настав час провести справжнє розслідування з ініціативи обох партій, без тиску Конгресу і Білого дому. Слідча комісія щодо терактів 11 вересня пропонує хорошу модель", - пише екс-чиновник.

Раніше повідомлялося, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.