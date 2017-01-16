Харків увійшов до ТОП-10 найнебезпечніших міст Європи

На першій позиції списку Неаполь.

Дослідний центр Numbeo підрахував кримінальний індекс великих міст Європи і склав список найнебезпечніших місць.

Найнебезпечнішим містом визнаний Неаполь в Італії (кримінальний індекс 61.33), на другому місці Марсель у Франції, на третьому - Катання в Італії. Харків увійшов у першу десятку списку - експерти виділили йому дев'яте місце (кримінальний індекс 53,73). На результат вплинув високий рівень корупції, зростання злочинності протягом трьох років, торгівля наркотиками та крадіжки. Однак укладачі зазначають, що рівень безпеки людини, яка пересувається по місту поодинці вдень, досить високий - 71,77. Нічний індекс безпеки істотно знижується - 37,90.

Київ опинився на 16 позиції (кримінальний індекс 49,89), залишивши на нижніх рядках Каунас в Литві (49,68) і Новосибірськ в Росії (49,35).

В 2016 році видання The Economist представило свій щорічний рейтинг найкращих і найгірших міст для життя. Десятку найгірших міст для життя очолив Київ. На оцінку вплинула ситуація в Донбасі.