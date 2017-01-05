Характер теракту в Ізмірі вказує на причетність курдів — губернатор

Айилдиз заявив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".

Після теракту в Ізмірі знищені двоє терористів

Після теракту, в результаті якого загинули співробітник поліції і працівник суду, у будівлі міського суду у турецькому місті Ізмір знищені два терориста. Вживаються заходи щодо затримання ще одного, заявив губернатор Ізміра Ерол Айилдиз.

"Співробітники поліції спробували зупинити замінований автомобіль біля будівлі суду в районі Байраклі. Терористи вийшли з машини і спробували втекти, після чого стався вибух. Імовірно ця машина також належала терористам", - сказав Айилдиз агентству Anadolu.

Він також зазначив, що при знищених терористів знайдені два автомати Калашникова, гранатомет РПГ-7, вісім ручних гранат і стільки ж запалювальних сумішей.

Айилдиз додав, що все вказує на те, що теракт здійснений бойовиками "Робочої партії Курдистану" (РПК). Про це можна судити за характером теракту і даними про осіб, які його здійснили.

Раніше повідомлялося, що турецькому місті Ізмір близько 16:00 пролунав потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся.

Як повідомлялося раніше, внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".