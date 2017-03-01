Хакери зламали телефон доньки Манафорта: його сім'ю лякала співпраця з Януковичем - Politico

Видання пише про 280 тисяч повідомлень, викрадених з телефону Андреа Манафорт.

Манафорт підтвердив, що знає про хакерську атаку на телефон доньки. Flickr/Stock News USA

Члени сім'ївиражали побоювання через його співпрацю як з екс-президентом України Віктором Януковичем, так і з Дональдом Трампом під час його передвиборчої кампанії.

Про це пише Politico з посиланням на SMS-повідомлення, нібито викрадені хакерами з телефона однієї з доньок американського політтехнолога. Повідомлення були оприлюднені на сайті з обмеженим доступом, який використовує спільнота хакерів. Один з членів спільноти зміг викрасти резервні копії телефона доньки політтехнолога Андреа Манафорт з її облікового запису в iCloud. Автор публікації повідомлень написав, що розповсюджує викрадені дані в якості помсти тим, хто "зв'язався" з Трампом.

Всього хакери опублікували 280 тисяч текстових повідомлень, датованих з 9 жовтня 2012 року до 7 вересня 2016-го. Викрадені переписки закінчуються датою за три тижні до відставки Пола Манафорта через скандал, який спалахнув через його можливі зв'язки в Україні і Росії.

В одній переписці одни з доньок політтехнолога Джесіка Манафорт пише: "Я не прихильниця Трампа, але все одно пишаюся тим, що робить тато. Він добре знається на своїй справі". Її сестра Андреа відписала, назвавши відносини батька з Трампом "найбільш небезпечною дружбою в Америці". В іншій переписці Андреа Манафорт називала нинішнього президента США і свого батька "ідеальною парою голодних до влади егоцентричних маніяків".

Стосовно співпраці батька з екс-президентом України Віктором Януковичем доньки Манафорта висловлювали певне занепокоєння. В переписці між сестрами за березень 2015 року йдеться, що вони припускають причетність батька до смерті сотні демонстрантів на Майдані під час протестів проти режиму Януковича.

"Не обманюй себе. Гроші, які в нас є, - це криваві гроші", - писала Андреа Манафорт сестрі.

В іншій викраденій переписці Андреа Манафорт писала, що робота і платня її батька в Україні "юридично сумнівні". Politico пише, що сам Пол Манафорт стверджував, що його зусилля в Україні були законними і в інтересах США, оскільки він нібито намагався переконати Януковича вести прозахідну політику.

Видання додає, що в понеділок під час інтерв'ю Пол Манафорт підтвердив, що телефон його доньки Андреа був зламаний хакерами. При цьому, він підтвердив справжність деяких з оприлюднених повідомлень, якими обмінювався він з донькою. Але при цьому він відмовився їх коментувати. Тим часом, Андреа і Джесіка Манафорт не відповідають на запити журналістів.

Нагадаємо, 18 серпня НАБУ підтвердило, що в списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів фігурує колишній радник екс-президента України Віктора Януковича і один з керівників передвиборної кампанії кандидата в президенти США Дональда Трампа Пол Манафорт.

В своїй статті для DT.UA Оксана Денисова писала, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів американському політтехнологу Полу Манафорту, який раніше працював з українським екс-президентом-утікачем Віктором Януковичем, а в подальшому – займався виборчою кампанією новообраного президента США Дональда Трампа.