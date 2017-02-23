Гутерріш ініціював створення нового офісу ООН по боротьбі з тероризмом

Контртеррористический офіс не буде втручатися в політику інших країн.

Гутерріш хоче по-іншому боротися з тероризмом EPA

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш виступив з ініціативою створення в ООН нового офісу з питань боротьби з тероризмом.

"Новий офіс не має на меті втручатися в політику інших країн. Наша мета – побудова партнерських відносин з державами-членами ООН у протидії транснаціональної терористичної загрози, яка вимагає невідкладних дій, - заявив Гутерріш у середу, 22 лютого, на засіданні Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Центр новин організації. - Я хочу ясно заявити: ця пропозиція про створення нового Офісу з контртероризму не зазіхає на національний суверенітет жодної з держав-членів ООН".

Офіс очолить керівник у ранзі заступника Генерального секретаря ООН.

За словами голови ООН, його пропозиція направлена на підвищення ефективності ООН в боротьбі з тероризмом. Здійсненням цієї стратегії зараз займається Виконавчий директорат Контртерористичного комітету і Цільова група по реалізації заходів щодо боротьби з тероризмом. Глава ООН заявив, що новий орган не позбавить їх нинішніх функцій.

У той же час, новий офіс буде відігравати провідну роль у виконанні завдань, які на Генерального секретаря поклали держави-члени ООН. Він також буде сприяти координації діяльності всіх існуючих 38 підрозділів Цільової групи з тим, щоб забезпечити збалансовану реалізацію всіх чотирьох принципів Контртерористичної стратегії ООН. Крім того, він буде надавати необхідну підтримку країн в їх антитерористичної діяльності та забезпечувати прозорість діяльності ООН по боротьбі з тероризмом і мобілізацію ресурсів.

Раніше Гутерріш закликав до реформи Ради безпеки ООН і міжнародних фінансових установ, оскільки вони втратили довіру.