Грузія отримає безвіз 28 березня - журналіст

Церемонія підписання документів про надання безвізового режиму для Грузії та механізму призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами відбудеться 1 березня, про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Рішення щодо візової лібералізації для Грузії, швидше за все, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 8 березня, тому +20 днів означає, що безвізовий режим запрацює 28 березня", - повідомив журналіст.

