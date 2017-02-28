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Грузія отримає безвіз 28 березня - журналіст

28 лютого в 23:20

Підписання угоди відбудеться 1 березня.

Грузия
Грузія отримає безвіз раніше України
Церемонія підписання документів про надання безвізового режиму для Грузії та механізму призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами відбудеться 1 березня, про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Рішення щодо візової лібералізації для Грузії, швидше за все, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 8 березня, тому +20 днів означає, що безвізовий режим запрацює 28 березня", - повідомив журналіст.


Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила регламент з надання безвізового режиму для Грузії, повідомляється на офіційній сторінці Ради. Після підписання документа Радою ЄС та Європарламентом повинно пройти 20 днів до вступу візової лібералізації в силу.

Тоді ж вступить в силу і механізм зупинення візової лібералізації, який був однією з головних передумов для надання безвізу Україні і Грузії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Грузія березня Рада візи Visa ПРО вступ угода журналіст регламент
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