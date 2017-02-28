Грузія отримає безвіз 28 березня - журналіст

Підписання угоди відбудеться 1 березня.

Грузія отримає безвіз раніше України

Церемонія підписання документів про надання безвізового режиму для Грузії та механізму призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами відбудеться 1 березня, про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Рішення щодо візової лібералізації для Грузії, швидше за все, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 8 березня, тому +20 днів означає, що безвізовий режим запрацює 28 березня", - повідомив журналіст.

Visa lib for #Georgia likely to be published in the EU official journal on 8 march so + 20 days means visa free travel on 28 march — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 лютого 2017 р.





Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила регламент з надання безвізового режиму для Грузії, повідомляється на офіційній сторінці Ради. Після підписання документа Радою ЄС та Європарламентом повинно пройти 20 днів до вступу візової лібералізації в силу.

Тоді ж вступить в силу і механізм зупинення візової лібералізації, який був однією з головних передумов для надання безвізу Україні і Грузії.