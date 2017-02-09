Візит запланований на 9 лютого.

Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 9 лютого, де зустрінеться із заступником генерального секретаря НАТО, повідомляє прес-служба Альянсу.

"Заступник генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер зустрінеться з прем'єр-міністром України паном Володимиром Гройсманом у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017", - йдеться в повідомленні.

О 15:15 за київським часом запланований спільний вихід Гройсмана і Геттемюллер до преси.

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenрost заявив про намір провести референдум про вступ до НАТО. "Як президент, я керуюся думкою мого народу – я проведу референдум про перспективи членства України в НАТО", - сказав він.