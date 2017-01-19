Горбачову вручили повістку у справі про штурм Вільнюського телецентру в 1991 році

Горбачов раніше заперечував, що давав наказ стріляти у Вільнюсі. Поки невідомо, чи підтвердить він цю заяву під присягою.
За даними суду, повістка була спрямована звичайною поштою на адресу Фонду Горбачова. Суд отримав повідомлення про вручення повістки. В адресованому суду листі є підпис Горбачова. Більше ніяких документів суд не отримав - не повідомляється, має намір свідок прибути на процес в Литві, чи згоден він дати покази за допомогою відеоконференції.
У жовтні 2016 року, Вільнюський окружний суд, який розглядає справу про трагічні події 13 січня 1991 року у Вільнюсі, прийняв рішення допитати в якості свідка колишнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова.
Сам Горбачов раніше заперечував, що давав наказ стріляти у Вільнюсі.
У січні 2016 року Генеральна прокуратура Литви заочно звинуватила колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і члена ГКЧП у військових злочинах і злочинах проти людяності. Згідно з обвинувальним актом, "11 січня 1991 року при реалізації плану злочинних діянь за допомогою військових дій були розпочаті агресія з боку Радянського Союзу та збройний конфлікт в Литві". У ньому описуються нападу у Вільнюсі, Алітусі, багато уваги приділено захоплення Будинку друку.
У травні 2016 року СБУ заборонила Михайлу Горбачову в'їзд в Україну на п'ять років в інтересах забезпечення державної безпеки.DT.UA , Delfi.lt ,