Горбачову вручили повістку у справі про штурм Вільнюського телецентру в 1991 році

Горбачов раніше заперечував, що давав наказ стріляти у Вільнюсі. Поки невідомо, чи підтвердить він цю заяву під присягою.

Горбачова хочуть допитати у справі про агресію Радянського Союзу проти Литви

Вільнюський окружний суд вручив повістку колишньому президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачова.

За даними суду, повістка була спрямована звичайною поштою на адресу Фонду Горбачова. Суд отримав повідомлення про вручення повістки. В адресованому суду листі є підпис Горбачова. Більше ніяких документів суд не отримав - не повідомляється, має намір свідок прибути на процес в Литві, чи згоден він дати покази за допомогою відеоконференції.

У жовтні 2016 року, Вільнюський окружний суд, який розглядає справу про трагічні події 13 січня 1991 року у Вільнюсі, прийняв рішення допитати в якості свідка колишнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова.

Сам Горбачов раніше заперечував, що давав наказ стріляти у Вільнюсі.

У січні 2016 року Генеральна прокуратура Литви заочно звинуватила колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і члена ГКЧП у військових злочинах і злочинах проти людяності. Згідно з обвинувальним актом, "11 січня 1991 року при реалізації плану злочинних діянь за допомогою військових дій були розпочаті агресія з боку Радянського Союзу та збройний конфлікт в Литві". У ньому описуються нападу у Вільнюсі, Алітусі, багато уваги приділено захоплення Будинку друку.

У травні 2016 року СБУ заборонила Михайлу Горбачову в'їзд в Україну на п'ять років в інтересах забезпечення державної безпеки.