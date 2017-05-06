Голод став основною причиною міграції у світі – ООН

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Експерти ООН закликали фінансових донорів вкладати кошти в країни з продовольчими проблемами.

Голод породжує масову міграцію Unicef

Недоїдання є основною причиною масової міграції в світі. Голод змушує людей покидати свої домівки в пошуках їжі, а масові переміщення населення ведуть до поглиблення гуманітарних криз і величезного навантаження на продовольчі системи країн, що приймають мігрантів, сказано в доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).

"Недоїдання є основною причиною міграції", - наголошується в доповіді, пише Центр новин ООН.

У ньому сказано, що "зниження рівня продовольчої безпеки на один відсоток обертає зростанням кількості міжнародних мігрантів на 1,9 відсотка".

У зв'язку з цим експерти ЗПС закликають держави-члени ООН та приватних донорів вкладати більше коштів у розвиток сільського господарства і зміцнення продовольчих систем в країнах походження мігрантів.

Раніше повідомлялося, що в Ємені, а також у трьох країнах Африки, Нігерії, Сомалі та Південному Судані, в найближчі півроку від голоду можуть померти 20 мільйонів чоловік.