Голод став основною причиною міграції у світі – ООН

Експерти ООН закликали фінансових донорів вкладати кошти в країни з продовольчими проблемами.
"Недоїдання є основною причиною міграції", - наголошується в доповіді, пише Центр новин ООН.
У ньому сказано, що "зниження рівня продовольчої безпеки на один відсоток обертає зростанням кількості міжнародних мігрантів на 1,9 відсотка".
У зв'язку з цим експерти ЗПС закликають держави-члени ООН та приватних донорів вкладати більше коштів у розвиток сільського господарства і зміцнення продовольчих систем в країнах походження мігрантів.
Раніше повідомлялося, що в Ємені, а також у трьох країнах Африки, Нігерії, Сомалі та Південному Судані, в найближчі півроку від голоду можуть померти 20 мільйонів чоловік.DT.UA