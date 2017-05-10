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Голову ФБР звільнили в момент активних слідчих дій проти Флінна – CNN

10 травня в 08:55

Оточення Флінна отримало повістки у справі зв'язків екс-радника Трампа з Росією.

Майкл Флинн
ФБР активізувало розслідування проти Майкла Флінна
Главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі звільнили в момент активних слідчих дій проти колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна. Колишньому оточенню Флінна останній тиждень розсилають повістки у справі про зв'язки екс-радника з Росією, повідомляє CNN.

Інформацію про активізацію справи проти колишнього радника Трампа та її зв'язок із звільненням голови ФБР не стали коментувати, ні ФБР, ні Міністерство юстиції, ні представники Флінна.

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Раніше видання Washington post писало, що Флінн задекларував доходи, отримані від російських компаній. Білий дім опублікував обидві декларації колишнього радника Трампа в суботу, 1 квітня. При цьому декларація за 2016 рік була подана Флінном 11 лютого, за кілька днів до звільнення з посади радника з національної безпеки.

Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку із обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп безпека ФБР звільнення
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