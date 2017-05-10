Голову ФБР звільнили в момент активних слідчих дій проти Флінна – CNN

Оточення Флінна отримало повістки у справі зв'язків екс-радника Трампа з Росією.
Інформацію про активізацію справи проти колишнього радника Трампа та її зв'язок із звільненням голови ФБР не стали коментувати, ні ФБР, ні Міністерство юстиції, ні представники Флінна.Флінн задекларував доходи, отримані від російських компаній. Білий дім опублікував обидві декларації колишнього радника Трампа в суботу, 1 квітня. При цьому декларація за 2016 рік була подана Флінном 11 лютого, за кілька днів до звільнення з посади радника з національної безпеки.
Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку із обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.DT.UA