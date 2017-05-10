Голову ФБР звільнили в момент активних слідчих дій проти Флінна – CNN

Оточення Флінна отримало повістки у справі зв'язків екс-радника Трампа з Росією.

ФБР активізувало розслідування проти Майкла Флінна

Главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі звільнили в момент активних слідчих дій проти колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки. Колишньому оточенню Флінна останній тиждень розсилають повістки у справі про зв'язки екс-радника з Росією, повідомляє CNN

Інформацію про активізацію справи проти колишнього радника Трампа та її зв'язок із звільненням голови ФБР не стали коментувати, ні ФБР, ні Міністерство юстиції, ні представники Флінна.

Раніше видання Washington post писало, що, отримані від російських компаній. Білий дім опублікував обидві декларації колишнього радника Трампа в суботу, 1 квітня. При цьому декларація за 2016 рік була подана Флінном 11 лютого, за кілька днів до звільнення з посади радника з національної безпеки.

Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку із обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.