Глава Єврокомісії сумнівається в закінченні Brexit за два роки

Британії потрібно поміняти понад 20 тисяч законів для виходу з ЄС.

Юнкер застерігає Британію щодо довгого виходу з ЄС © European Council

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Великобританії з Євросоюзу займе більше двох років. Так Юнкер прокоментував слова Терези Мей, що процес імплементації Brexit може затягнутися до двох років, повідомляє Reuters

Голова Єврокомісії зазначив, що Британії необхідно змінити як мінімум 20 тисяч законів, щоб залишити блок, а це може зайняти більше 24 місяців. Також Юнкер додав, що Британія не має права укладати двосторонні торговельні угоди, поки вона не покинула Євросоюз.

Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект. За документ проголосувало 494 парламентаря. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.