Глава Єврокомісії сумнівається в закінченні Brexit за два роки

Британії потрібно поміняти понад 20 тисяч законів для виходу з ЄС.
Голова Єврокомісії зазначив, що Британії необхідно змінити як мінімум 20 тисяч законів, щоб залишити блок, а це може зайняти більше 24 місяців. Також Юнкер додав, що Британія не має права укладати двосторонні торговельні угоди, поки вона не покинула Євросоюз.
Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.DT.UA