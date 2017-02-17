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Глава Єврокомісії сумнівається в закінченні Brexit за два роки

17 лютого в 09:38

Британії потрібно поміняти понад 20 тисяч законів для виходу з ЄС.

Жан-Клод Юнкер1
Юнкер застерігає Британію щодо довгого виходу з ЄС
© European Council
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Великобританії з Євросоюзу займе більше двох років. Так Юнкер прокоментував слова Терези Мей, що процес імплементації Brexit може затягнутися до двох років, повідомляє Reuters.

Голова Єврокомісії зазначив, що Британії необхідно змінити як мінімум 20 тисяч законів, щоб залишити блок, а це може зайняти більше 24 місяців. Також Юнкер додав, що Британія не має права укладати двосторонні торговельні угоди, поки вона не покинула Євросоюз.

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Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентаря. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Британія Єврокомісія Юнкер
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