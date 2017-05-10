Глава Пентагону розкритикував нарощування російських військових сил біля кордонів країн Балтії

За словами Меттіса, дії Росії дестабілізують регіон.
Крім того, в Пентагоні чекають військових навчань Росії і Білорусі, які відбудуться у вересні 2017 року в цьому регіоні. Планується, що в цих навчаннях візьмуть участь близько 100 тисяч російських та білоруських військових.
Відповідно до Віденського документа, у інспекторів є 14 діб на обробку отриманої інформації, яка через офіційні канали надійде до всіх країн ОБСЄ, в тому числі до Росії.
Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.
Нинішні правила зобов'язують Росію і НАТО обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.DT.UA