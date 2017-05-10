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Глава Пентагону розкритикував нарощування російських військових сил біля кордонів країн Балтії

10 травня в 13:28

За словами Меттіса, дії Росії дестабілізують регіон.

Джеймс Маттис
Джеймс Меттіс каже, що накопичення військових сил Росії в Балтійському регіоні є дестабілізуючим
Глава Пентагону Джеймс Меттіс розкритикував нарощування концентрації російських військових сил в Балтійському регіоні. Меттіс зазначив, що таке нарощування сил в регіоні є дестабілізуючим, повідомляє Reuters.

Крім того, в Пентагоні чекають військових навчань Росії і Білорусі, які відбудуться у вересні 2017 року в цьому регіоні. Планується, що в цих навчаннях візьмуть участь близько 100 тисяч російських та білоруських військових.

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Нагадаємо, 16-19 січня багатонаціональна інспекційна група у складі представників України, Канади і Данії в рамках Віденського документу 2011 року перевірила військову діяльність Росії в Ростовській області. Інспектори виявили факт формування в області, що прилягає до державного кордону України, мотострілецької дивізії чисельністю 10,5 тисяч осіб. Також були виявлені скупчення артилерійських систем різних типів в районі Новочеркаська.

Відповідно до Віденського документа, у інспекторів є 14 діб на обробку отриманої інформації, яка через офіційні канали надійде до всіх країн ОБСЄ, в тому числі до Росії.

Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.

Нинішні правила зобов'язують Росію і НАТО обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія військові Пентагон
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