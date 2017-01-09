Глава Пентагону назвав "нульовим" внесок Росії в боротьбу з ІДІЛ

Дії Росії в Сирії лише "подвійно посилюють" громадянську війну, вважає Картер.
Він зазначив, що РФ хоч і обіцяла допомогти в боротьбі з ІДІЛ, однак так і не зробила цього.
"У підсумку, ми боремося з ІДІЛ самостійно", - заявив Картер, також нагадавши, що Росія не бере участь у військових діях в районі Мосула і Ракки, які США спільно з союзниками намагаються відбити у джихадистів.
Картер додав, що Москва мала можливість переконати сирійського президента Башара Асада подати у відставку і сприяти формуванню нового уряду, до складу якого увійшли б і лідери опозиції, але не зробила цього. На його думку, дії РФ в Сирії "подвійно посилюють" громадянську війну.
Згідно звіти Syrian Network for Human Rights, представленого в серпні 2016 року, російська військова авантюра в Сирії виявилася кривавіше, ніж жорстокі дії терористів "Ісламської держави" за останні три роки.
6 січня іракская армія почала нову військову операцію проти ІДІЛ. Головними цілями операції є міста Анар, Рава і Аль-Каїм. Також в Іраку триває операція зі звільнення від ІДІЛ великого міста Мосул.
Разом з тим, режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".Deutsche Welle (Русская редакция)