Глава ОБСЄ сумнівається у збройній місії в зоні АТО

Таке рішення не підтримає Росія.
, міністр закордонних справ Австрії Курц, вважає нереальною ідею направлення в Донбас збройної поліцейської місії, заявив він в інтерв'ю газеті " Kurier.
Він зазначив, що ОБСЄ - це організація з 57 країн-членів, серед яких Росія.
"В даний час для такої ідеї немає належної підтримки. А будь-яка місія вимагає згоди всіх країн", - заявив Курц.
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про плани розширення місії в зоні проведення АТО в Донецькій і Луганській областях.Укрінформ