Топ Новини
<
>

Глава ОБСЄ сумнівається у збройній місії в зоні АТО

13 січня в 02:37

Таке рішення не підтримає Росія.

Климкин Курц
Глава ОБСЄ не вірить в поліцейську місію ОБСЄ
Facebook/Міністерство закордонних справ України
Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Курц, вважає нереальною ідею направлення в Донбас збройної поліцейської місії, заявив він в інтерв'ю газеті " Kurier.

Він зазначив, що ОБСЄ - це організація з 57 країн-членів, серед яких Росія.

"В даний час для такої ідеї немає належної підтримки. А будь-яка місія вимагає згоди всіх країн", - заявив Курц.

Читайте також: Австрія очолила ОБСЄ

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про плани розширення місії в зоні проведення АТО в Донецькій і Луганській областях.

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги міст ОБСЄ міністр Австрія Росія голова зброя АТО ідеї плани область час
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини