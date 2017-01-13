Глава ОБСЄ сумнівається у збройній місії в зоні АТО

Таке рішення не підтримає Росія.

Глава ОБСЄ не вірить в поліцейську місію ОБСЄ Facebook/Міністерство закордонних справ України , міністр закордонних справ Австрії Курц, вважає нереальною ідею направлення в Донбас збройної поліцейської місії, заявив він в інтерв'ю газеті " Kurier.

Він зазначив, що ОБСЄ - це організація з 57 країн-членів, серед яких Росія.

"В даний час для такої ідеї немає належної підтримки. А будь-яка місія вимагає згоди всіх країн", - заявив Курц.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про плани розширення місії в зоні проведення АТО в Донецькій і Луганській областях.