Глава МВС Італії підтвердив загибель підозрюваного у берлінському теракті

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Підозрюваний у тероризмі був застрелений співробітниками поліції в передмісті Мілана.

Італійські поліцейські застрелили підозрюваного в терористичній атаці на різдвяний ринок у Берліні Bild.de

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Минітті та глава італійської поліції Франко Габріелла підтвердили, що підозрюваного вбуло вбито в перестрілці з правоохоронцями в передмісті Мілана.

Як повідомляє агентство Reuters, відповідну заяву італійські офіційні особи зробили на прес-конференції в п'ятницю.

Раніше ЗМІ повідомили, що В Мілані застрелено підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок у Берліні. Як повідомляє місцева газета La Repubblica, перестрілка сталася в ніч на 23 грудня поблизу залізничної станції на площі 1 Травня. Офіцери поліції зупинили чоловіка для перевірки документів, після чого він відкрив вогонь. Підозрюваний вистрілив одному з поліцейських в плече, при цьому скандував ісламські гасла.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 48.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.