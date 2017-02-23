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Глава МВФ виступила проти списання боргів Греції

23 лютого в 09:20

Реструктуризація може бути проведена за рахунок збільшення терміну виплат або зменшення ставок.

Лагард
Крістін Лагард не підтримала ідею списання грецького боргу.
World Economic Forum / Flickr
Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард виступила проти реструктуризації кредиту Греції через списання її боргів. При цьому Лагард вважає, що реструктуризація може відбутися за рахунок зменшення процентних ставок та перенесення термінів виплати кредитів, повідомляє Reuters.

Глава МВФ нагадує, що для співпраці з фондом Греції необхідно провести пенсійну реформу, а також зміни податку на прибуток. Лагард сказала, що бачить прогрес грецького уряду і має позитивні рекомендації після зустрічі з Ангелою Меркель.

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Раніше повідомлялося, що міністри фінансів країн Єврозони висловили готовність відновити переговори про перші кроки щодо зниження боргового навантаження Греції.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Греція реструктуризація борги МВФ
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