Глава МВФ виступила проти списання боргів Греції

Реструктуризація може бути проведена за рахунок збільшення терміну виплат або зменшення ставок.

Крістін Лагард не підтримала ідею списання грецького боргу. World Economic Forum / Flickr

Глава Міжнародного валютного фондувиступила проти реструктуризації кредиту Греції через списання її боргів. При цьому Лагард вважає, що реструктуризація може відбутися за рахунок зменшення процентних ставок та перенесення термінів виплати кредитів, повідомляє Reuters

Глава МВФ нагадує, що для співпраці з фондом Греції необхідно провести пенсійну реформу, а також зміни податку на прибуток. Лагард сказала, що бачить прогрес грецького уряду і має позитивні рекомендації після зустрічі з Ангелою Меркель.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів країн Єврозони висловилипро перші кроки щодо зниження боргового навантаження Греції.