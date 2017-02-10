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Глава МВФ пояснила, як можна приборкати хвилю популістів

10 лютого в 04:30

На її думку, час визнати, що глобалізація йде на користь не всім, і подумати, як це виправити.

Кристин Лагард1
Лагард пояснила, як можна врятувати глобалізацію від популістів.
G20 Australia 2014 / flickr.com
 Популісти, підйом яких відбувається завдяки антиглобалізаційним настроям, становлять загрозу. Але з ними можна впоратися, якщо об'єднати країни навколо спільних цілей, таких як фінансова стабільність, стабільне і всеосяжне зростання, створення робочих місць.

Про це на зустрічі, організованій Atlantic Council, сказала голова МВФ Крістін Лагард.

"На тлі всієї цієї критики з різних питань, я не бачу, як ми можемо не погодитися з цими трьома стовпами. Тому що я не думаю, що десь у світі є політики, які скажуть: "Ми хочемо більше безробіття" чи "Ми хочемо менше зростання", або ж які будуть вимагати фінансову нестабільність", - пояснила вона.

Лагард також додала, що настав час "бути нещадним правдорубом" і визнати, що одні люди отримали вигоду від глобалізації, а інші - ні.
"Нам потрібні політичні рішення, які б забезпечили вирішення цих проблем", - сказала голова МВФ.

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 У свою чергу професор політології Прінстонського університету Ян-Вернер Мюллер писав на сторінках Financial Times, що популісти не здатні перемагати самотужки. Їм обов'язково потрібна підтримка політиків з істеблішменту. Приміром, Brexit навряд чи переміг би без підтримки Бориса Джонсона. А Дональд Трамп не став би президентом США, якщо б його своїм кандидатом не назвала Республіканська партія.

Тим часом, уряд Нідерландів перед виборами шукає засіб проти популістів. Як виявилося, успішна економіка не допомагає Марку Рютте у протистоянні з популістом Гертом Вільдерсом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги МВФ фінанси
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