Глава МВФ пояснила, як можна приборкати хвилю популістів

На її думку, час визнати, що глобалізація йде на користь не всім, і подумати, як це виправити.

Лагард пояснила, як можна врятувати глобалізацію від популістів. G20 Australia 2014 / flickr.com

, підйом яких відбувається завдяки антиглобалізаційним настроям, становлять загрозу. Але з ними можна впоратися, якщо об'єднати країни навколо спільних цілей, таких як фінансова стабільність, стабільне і всеосяжне зростання, створення робочих місць.

Про це на зустрічі, організованій Atlantic Council, сказала голова МВФ Крістін Лагард.

"На тлі всієї цієї критики з різних питань, я не бачу, як ми можемо не погодитися з цими трьома стовпами. Тому що я не думаю, що десь у світі є політики, які скажуть: "Ми хочемо більше безробіття" чи "Ми хочемо менше зростання", або ж які будуть вимагати фінансову нестабільність", - пояснила вона.

Лагард також додала, що настав час "бути нещадним правдорубом" і визнати, що одні люди отримали вигоду від глобалізації, а інші - ні.

"Нам потрібні політичні рішення, які б забезпечили вирішення цих проблем", - сказала голова МВФ.

У свою чергу професор політології Прінстонського університету Ян-Вернер Мюллер писав на сторінках Financial Times, що популісти не здатні перемагати самотужки. Їм обов'язково потрібна підтримка політиків з істеблішменту. Приміром, Brexit навряд чи переміг би без підтримки Бориса Джонсона. А Дональд Трамп не став би президентом США, якщо б його своїм кандидатом не назвала Республіканська партія.

Тим часом, уряд Нідерландів перед виборами шукає засіб проти популістів. Як виявилося, успішна економіка не допомагає Марку Рютте у протистоянні з популістом Гертом Вільдерсом.