Глава ЦРУ заявив про ясні докази втручання РФ у вибори в США

У подібні дії було залучено цілий ряд країн, але секретна доповідь фокусується саме на дії РФ, заявив глава ЦРУ.

Глава ЦРУ заявив, що доповідь має бути представлений президентові

Існують "ясні докази" того, що Росія здійснювала хакерські атаки на передвиборчий процес в США, про це заявив в інтерв'ю американським ЗМІ в середу, 4 січня, глава ЦРУ Джон Бреннан.

Бреннан не розкрив вміст секретної доповіді, представленого раніше і присвяченого цій темі. Глава ЦРУ заявив, що доповідь має бути поданий президенту та іншим особам, які потім приймуть рішення, які наслідки він матиме, в тому числі - яка частина інформації буде повідомлена і кому.

Відповідаючи на запитання, чи тільки РФ була залучена в кібернапади, Бреннан зауважив, що подібні дії був залучений цілий ряд країн, але секретний доповідь фокусується саме на дії Росії.

Крім цього Бреннан розкритикував Джуліана Ассанжа, який раніше заявив про непричетність російських властей до витоку даних з електронної пошти екс-кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон. На думку Бреннана, Ассанж не є "оплотом правди і чесності", а тому глава ЦРУ "не став би вважати таких людей, які коментують події, вісниками неприкритою правди".

29 грудня 2016 року президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.