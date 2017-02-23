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Генштаб Туреччини заявив про заняття сирійського Ель-Баба

23 лютого в 22:54

Раніше місто контролювали терористи "Ісламської держави".

Турция армия танки
Турецька армія взяла під контроль сирійське місто
Reuters
Турецька армія спільно із загонами сирійської опозиції у четвер, 23 лютого, у рамках операції "Щит Євфрату" взяла під контроль місто Ель-Баб, повідомляє Генштаб Туреччини.

За даними агентства Anadolu, подальше просування ускладнюють встановлені бойовиками терористичної організації "Ісламська держава" міни. Турецькі військовослужбовці та бійці Сирійської визвольної армії" задіяні в операції з розмінування міста.

Турецька армія почала бої за Ель-Баб в 11 лютого. Наступного дня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що місто оточене, і терористи покидають його.

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уреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату"на території Сирії у серпні минулого року. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, очолювана США коаліція, знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків. Під час військових дій в Сирії загинули 310 тисяч осіб.

Детальніше про передумови, розвиток й учасників сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".

За матеріалами: Anadolu Agency
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Теги Туреччина Сирія Ердоган ІДІЛ
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