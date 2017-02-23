Генштаб Туреччини заявив про заняття сирійського Ель-Баба

Раніше місто контролювали терористи "Ісламської держави".

Турецька армія взяла під контроль сирійське місто Reuters

Турецька армія спільно із загонами сирійської опозиції у четвер, 23 лютого, у рамках операції "Щит Євфрату" взяла під контроль місто, повідомляє Генштаб Туреччини.

За даними агентства Anadolu, подальше просування ускладнюють встановлені бойовиками терористичної організації "Ісламська держава" міни. Турецькі військовослужбовці та бійці Сирійської визвольної армії" задіяні в операції з розмінування міста.

Турецька армія почала бої за Ель-Баб в 11 лютого. Наступного дня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що місто оточене, і терористи покидають його.

уреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату"на території Сирії у серпні минулого року. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, очолювана США коаліція, знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків. Під час військових дій в Сирії загинули 310 тисяч осіб.

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