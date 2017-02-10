Генштаб Туреччини вчасно передав російським пілотам дані про військових

Турецькі війська кілька днів не залишали квадрат, відомості про їх місцезнаходження російська сторона отримала за добу до вильоту бомбардувальників.
"Після того, як 8 лютого з підконтрольних російським військам районів Сирії була запущена ракета по об'єкту, контрольованому дружнім ЗС Туреччини силам, координати розташування турецьких військовослужбовців були в черговий раз передані російській стороні. До того ж дана інформація була надана в Операційний центр на авіабазі Хмеймім ввечері того ж дня, а саме о 23:11, 8 лютого", - наголошується в повідомленні Генштабу Туреччини.
Раніше російська сторона повідомила про те, що координати цілей для нанесення ударів були заздалегідь узгоджені по лінії генштабів обох країн і командування авіаційних угруповань. А пілоти бомбардувальників не відхилялися від заданого маршруту.
Також російські військові припустили, що турецькі піхотинці самовільно перемістились у призначений для бомбардувань квадрат, внаслідок чого потрапили під обстріл.Агентство Анадолу