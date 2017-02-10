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Генштаб Туреччини вчасно передав російським пілотам дані про військових

10 лютого в 19:22

Турецькі війська кілька днів не залишали квадрат, відомості про їх місцезнаходження російська сторона отримала за добу до вильоту бомбардувальників.

Россия Турция
У Туреччині оприлюднили свою версію інциденту в Ель-Бабі
donpress.com/
У Генеральному штабі Збройних Сил Туреччини стверджують, що військові в сирійському Ель-Бабі, по яких нібито помилково завдали ракетного удару російські бомбардувальники, до цього близько десяти діб перебували на тих самих позиціях, повідомляє агентство "Анадолу".

"Після того, як 8 лютого з підконтрольних російським військам районів Сирії була запущена ракета по об'єкту, контрольованому дружнім ЗС Туреччини силам, координати розташування турецьких військовослужбовців були в черговий раз передані російській стороні. До того ж дана інформація була надана в Операційний центр на авіабазі Хмеймім ввечері того ж дня, а саме о 23:11, 8 лютого", - наголошується в повідомленні Генштабу Туреччини.

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Раніше російська сторона повідомила про те, що координати цілей для нанесення ударів були заздалегідь узгоджені по лінії генштабів обох країн і командування авіаційних угруповань. А пілоти бомбардувальників не відхилялися від заданого маршруту.

Також російські військові припустили, що турецькі піхотинці самовільно перемістились у призначений для бомбардувань квадрат, внаслідок чого потрапили під обстріл.

За матеріалами: Агентство Анадолу
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Теги Росія військові Туреччина Генштаб ракета координати
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